Кто и как прокомментировал появление Лукашенко с автоматом?





Ежедневник » посмотрел, как отреагировали в мире на появление Александра Лукашенко в бронежилете и с автоматом в руках.





Например, российская телеведущая Ксения Собчак считает, что Лукашенко без магазина с патронами должен стать мемом.





«Я думаю, у Александра Григорьевича есть все шансы стать мемом. Ой, ну только не говорите, что этот парень в экипировке, идущий рядом – Лукашенко-младший. Один с пустым автоматом, второй – в каске, а рядом пустой дворец без людей», – заявила Собчак.





Она отметила, что происходящее можно объяснить двумя вариантами. Либо пиарщики Лукашенко поддерживают акцию «Жыве Беларусь», либо пресс-служба занялась «кризисным пиаром».





Оценил появление Александра Лукашенко в бронежилете и с автоматом в руках и российский сенатор Алексей Пушков. Об этом он написал в своем Telegram-канале.





По его мнению, обстоятельств, которые к этому могли привести, не было, но зато были грубые ошибки в политике со стороны Лукашенко.





«Выглядит решительно, но сцена мрачная. Надо ли было доводить до этого?» — задался вопросом российский политик. Он подчеркнул, что обстоятельств непреодолимой силы в Беларуси не было. При этом были грубые ошибки в политике, однако какие именно, он не уточнил.





Российский писатель и журналист Дмитрий Быков, комментируя публичное появление Александра Лукашенко с автоматом, назвал это «зрелищем фарсовым и печальным».





При этом Кремль отрицательно ответил на просьбу журналистов прокомментировать появление Лукашенко возле своей резиденции с автоматом.





Дмитрий Песков также отказался отвечать, как в Москве оценивают то, что Александра Лукашенко сопровождал его 15-летний сын Коля, также с автоматом и в бронежилете.





Не оставили без внимания данную сцену и в МИД Франции, назвав "пугающей постановкой" видео Лукашенко с автоматом.





«Глава Беларуси Александр Лукашенко угрожает собственному народу», – заявил госсекретарь по делам Европы при МИД Франции Клеман Бон в эфире телеканала France 2.





Немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung назвало жест Лукашенко «открытой угрозой демонстрантам».





«Что за цирк?! Лукашенко — псих!» — восклицают читатели болгарского издания «Дневник». По их словам, появление Лукашенко означает его готовность защищаться — и, вероятно, закончить, как Чаушеску, Альенде и прочие…





А вот белорусский политический обозреватель Александр Класковский приходит к выводу, что «от имиджа народного президента уже ничего не осталось».





«Пропагандисты, надо понимать, хотели подчеркнуть бесстрашие вождя. Однако получилось зловеще», - написал он на naviny.by.