+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис

Кто и как прокомментировал появление Лукашенко с автоматом?

Многие сейчас обсуждают прилет Александра Лукашенко 23 августа в Минск с автоматом в руках. В большинстве своем реакция на увиденное отрицательная.


«Ежедневник» посмотрел, как отреагировали в мире на появление Александра Лукашенко в бронежилете и с автоматом в руках.

Например, российская телеведущая Ксения Собчак считает, что Лукашенко без магазина с патронами должен стать мемом.

«Я думаю, у Александра Григорьевича есть все шансы стать мемом. Ой, ну только не говорите, что этот парень в экипировке, идущий рядом – Лукашенко-младший. Один с пустым автоматом, второй – в каске, а рядом пустой дворец без людей», – заявила Собчак.

Она отметила, что происходящее можно объяснить двумя вариантами. Либо пиарщики Лукашенко поддерживают акцию «Жыве Беларусь», либо пресс-служба занялась «кризисным пиаром».

Оценил появление Александра Лукашенко в бронежилете и с автоматом в руках и российский сенатор Алексей Пушков. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его мнению, обстоятельств, которые к этому могли привести, не было, но зато были грубые ошибки в политике со стороны Лукашенко.

«Выглядит решительно, но сцена мрачная. Надо ли было доводить до этого?» — задался вопросом российский политик. Он подчеркнул, что обстоятельств непреодолимой силы в Беларуси не было. При этом были грубые ошибки в политике, однако какие именно, он не уточнил.

Российский писатель и журналист Дмитрий Быков, комментируя публичное появление Александра Лукашенко с автоматом, назвал это «зрелищем фарсовым и печальным».

При этом Кремль отрицательно ответил на просьбу журналистов прокомментировать появление Лукашенко возле своей резиденции с автоматом.

Дмитрий Песков также отказался отвечать, как в Москве оценивают то, что Александра Лукашенко сопровождал его 15-летний сын Коля, также с автоматом и в бронежилете.

Не оставили без внимания данную сцену и в МИД Франции, назвав "пугающей постановкой" видео Лукашенко с автоматом.

«Глава Беларуси Александр Лукашенко угрожает собственному народу», – заявил госсекретарь по делам Европы при МИД Франции Клеман Бон в эфире телеканала France 2.

Немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung назвало жест Лукашенко «открытой угрозой демонстрантам».

«Что за цирк?! Лукашенко — псих!» — восклицают читатели болгарского издания «Дневник». По их словам, появление Лукашенко означает его готовность защищаться — и, вероятно, закончить, как Чаушеску, Альенде и прочие…

А вот белорусский политический обозреватель Александр Класковский приходит к выводу, что «от имиджа народного президента уже ничего не осталось».

«Пропагандисты, надо понимать, хотели подчеркнуть бесстрашие вождя. Однако получилось зловеще», - написал он на naviny.by.
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Анатолий Лебедько
АКТУАЛЬНЫЙ РАЗГОВОР с вице-маршалкам Сената...
Александр Волчанин
Чернобыльцы поддержали мэра г.Жодино.
Игорь Драко
Санкции ЕС в отношении Макея? Было бы чудесно!
Людмила Мирзаянова
ХРЕНИН, ПРЕКРАТИТЕ ИГРУ В СОЛДАТИКИ!
Юрась Навіцкі
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ПЫТОК, часть ІІ
Александр Бухвостов
Вернуть профсоюзы рабочим!
Владимир Подгол
Властелин фейков и его жертвы


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]