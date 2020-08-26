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Алексей Чеснаков: Лукашенко делает ошибку за ошибкой

Последнее появление Лукашенко перед камерами с автоматом наперевес явно неадекватно сложившейся чрезвычайной политической ситуации.

 

Даже демонстративно «компенсированное» отсутствием действий со стороны силовиков в адрес участников массовой акции оппозиции.

Прямую угрозу применения насилия протестующие не создавали. Необходимые предупреждения со стороны Лукашенко уже прозвучали.

В таких обстоятельствах презентация нового образа главы государства, готового стрелять в мирный народ, выглядит как излишняя искусственная сублимация.

В обществе такая гипертрофия спровоцирует еще более сильные эмоции в отношении президента. Но это не страхи и не тревоги.

У одной части создается стойкое ощущение, что Лукашенко загнан в угол и готов на чрезвычайные глупости. И чем это для него закончится большинство хорошо понимает.

У другой — что президент сам себя выставил на посмешище. Клоунизация власти в опережающем темпе. С эмоциями и прогнозом тут тоже все ясно.

Вряд ли кто-то из вменяемых экспертов может признать эту постановку с автоматом шагом, создающим для Лукашенко новые возможности. Скорее сокращающим старые.

Цепь ошибок белорусских властей уже настолько длинная, а количество неиспользованных шансов так велико, что без содействия извне перевод ситуации в состояние, напоминающее «конструктивный национальный диалог», выглядит какой-то политической фантастикой.

Алексей Чеснаков, эксперт Центра политической конъюнктуры
Politring.by
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