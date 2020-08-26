В качестве причин наблюдатели называют многочисленные нарушения: завышенная явка избирателей на досрочном голосовании, подмена журналов участковой избирательной комиссии, сокрытие итоговых протоколов от наблюдателей и общественности, не допуск избирателей на участки и угрозы в их адрес.





«На протяжении всего голосования нас унижали и нам угрожали. Мы вынуждены были вести наблюдение исподтишка, подглядывая в окна, из-за забора, в душных коридорах, где нам не дали даже стул. Мы требуем от власти признать выборы сфальсифицированными. В противном случае вывод один: покрывая многочисленные нарушения закона, имевшие место в ходе выборов президента, представители местной власти сами являются соучастниками таких нарушений, и нам нужно требовать ее отставки», — рассказывает «Сильным Новостям» Ольга Довженок, независимый наблюдатель на одном из участков Гомеля.









Кроме коллективного обращения, наблюдатели собрали примеры ответов из комиссий, РОВД и прокуратуры на жалобы о ходе избирательной кампании. Для передачи коллективного обращения и ответов госструктур Ольга Довженок и другие наблюдатели записались на личный прием к первому заместителю председателя облисполкома Чесноку Игорю Николаевичу. Однако попасть на прием удалось только Ольге.





«Я провела на участке №24 Гомельского района неделю. Я честно посчитала всех избирателей, через окно. В окно я видела урну. Ограничение количеств наблюдателей было связано с коронавирусом. Коронавирус мне не помешал наблюдать за ходом избирательного процесса через окно. Но в конце основного дня голосования, когда я посчитала всю явку, отмечала символы, которые договорились показывать избиратели, которые голосуют против Лукашенко, избирательная комиссия собрала урны, унесла их за пределы избирательного участка (границы избирательно участка были определены в фойе школы), туда, куда мое окно уже не выходит и подсчет голосов проводился, по сути дела,в тайне. Наблюдатели, даже те пять человек, кто присутствовал на участке, не находились в помещении, где проходил подсчет. Они находились за пределами этого помещения и смотрели просто в открытую дверь.





Я сомневаюсь, что что-то они могли там зафиксировать. На мои законные требования изготовить копию протокола, мне ответили тем, что меня либо изобьют дубинками, либо вызовут на меня 102. При этом там находилась не только я, там находились и избиратели, которые относятся к этому участку. Они хотели узнать результаты голосования по своему участку. У граждан есть такое право, комиссия должна была о бликовать результаты. Этого не было сделано. Стенд для размещения итогового протокола демонтировали еще в процессе подсчета голосов. Когда я попыталась сделать замечание комиссии через окно, мне начали угрожать», — рассказала Ольга Довженок на встрече с властями города.





Ответ был таков: комиссия нарушений не выявила, а если таковые были, нужно писать в комиссию. Если же с ответом не согласны — идти в суд и там доказывать, что нарушение имело место быть. Как доказать судье нарушения — непонятно, поскольку съемку на избирательных участках запретили.





На вопрос о публичном диалоге с общественностью и властями города Чеснок Игорь Николаевич ответил следующее:





— Когда выходит губернатор к людям, они не дают ему даже рот открыть. Скоординируйте ваши планы, напишите, что вы хотите. Я согласен с тем, что президент — Лукашенко, согласен с тем, как прошли выборы. Нарушения я не фиксировал, но если что-то и было, то они не помешали сделать волеизъявление народа. Вы говорите, что мешало. Для этого есть суд. Идите туда и обратитесь.





Ольга выразила недоверие к действиям чиновников, на что получила ответ: «Так это хорошо, что есть люди, которые не верят. Когда все верят, тогда никто ничего менять не хочет. А это очень плохо».





В завершении приема первый заместитель председателя облисполкома сказал, что они разберутся в предоставленных материалах и дадут ответ.





Но мы знаем, как у нас разбираются с выборами. Верховный суд, например, разбираться просто не стал.