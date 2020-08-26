Более 10 граждан Беларуси попросили убежища в Литве
В последние дни с просьбой о предоставлении убежища в Литве обратились 11 граждан Беларуси, сообщила в среду руководитель литовского Департамента миграции Эвелина Гудзинскайте.
"В настоящее время, после тех событий, после выборов , убежища в Литве попросили 11 граждан Беларуси", - сказала она радиостанции LRT radijas.
По ее словам, 10 человек обратились с просьбой об убежище на границе, а один - находясь на территории Литвы.
"С учетом того, что сейчас происходит в Беларуси, я бы сказала, что это очень немного", - отметила глава Департамента миграции.
Она подчеркнула, что обратившиеся за убежищем заявили "о боязни расправы на родине".
"Действительно, если репрессии не прекратятся, то прошений об убежище может быть еще больше", - считает Гудзинскайте.
Прошения об убежище рассматриваются в Литве от нескольких недель до полугода.
Еще 20 белорусов прибыли, воспользовавшись гуманитарным исключением. "Они все бежали, хотели спастись от преследований режима и хотели оказаться в безопасном месте", - рассказала о прибывших Гудзинскайте.
Гуманитарное исключение для белорусов было принято правительством Литвы в середине августа, когда власти Беларуси после президентских выборов стал жестоко подавлять протесты.
09:00 26/08/2020
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