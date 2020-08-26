Более 10 граждан Беларуси попросили убежища в Литве









"В настоящее время, после тех событий, после выборов , убежища в Литве попросили 11 граждан Беларуси", - сказала она радиостанции LRT radijas.





По ее словам, 10 человек обратились с просьбой об убежище на границе, а один - находясь на территории Литвы.





"С учетом того, что сейчас происходит в Беларуси, я бы сказала, что это очень немного", - отметила глава Департамента миграции.





Она подчеркнула, что обратившиеся за убежищем заявили "о боязни расправы на родине".





"Действительно, если репрессии не прекратятся, то прошений об убежище может быть еще больше", - считает Гудзинскайте.





Прошения об убежище рассматриваются в Литве от нескольких недель до полугода.





Еще 20 белорусов прибыли, воспользовавшись гуманитарным исключением. "Они все бежали, хотели спастись от преследований режима и хотели оказаться в безопасном месте", - рассказала о прибывших Гудзинскайте.





Гуманитарное исключение для белорусов было принято правительством Литвы в середине августа, когда власти Беларуси после президентских выборов стал жестоко подавлять протесты.



