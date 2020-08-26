+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис

Власть передумала публиковать «за-стабильное» постановление Совбеза РБ

Белорусские власти передумали публиковать в открытом доступе постановление Совета безопасности Беларуси №1 от 24 августа 2020 года по неизвестной причине.

Еще вчера редакция Office Life опубликовала фото документа, которое широко разлетелось по сети, мессенджерам и соцсетям.


Что означает отказ от публикации, сказать сложно. Возможно, на фото представлен не весь документ. 

Какие поручения Совбеза содержатся на опубликованном скане?

«Совмин должен обеспечить бесперебойное функционирование экономики и реализацию поручений президента. Разъяснить на местах негативные последствия забастовок и поддержать руководителей ключевых предприятий.

Минобороны должно пристально отслеживать передвижение войск НАТО в Польше и Литве.

МВД поручено не допускать беспорядков в стране и особенно в Минске, «обеспечить выполнение требования людей восстановить мир и тишину» и «защитить рабочие коллективы от шельмования».

МИД следует предупредить руководителей западных государств об ответственности за разжигание беспорядков и донести до них информацию о ситуации в Беларуси.

КГБ поручено выявлять и пресекать действия организаторов акций протеста и вскрывать каналы их финансирования.

Погранкомитет должен усилить охрану границы и не допустить проникновения в Беларусь боевиков, оружия и т.д.

Руководителям силовиков поручено регулярно рассказывать подчиненным о «недопустимости давления на органы власти, учителей и других граждан».

СМИ поручено разъяснять людям, что «неконституционные действия — путь в пропасть к уничтожению Беларуси как суверенного и независимого государства».

Как всегда, дьявол скрывается в деталях. И если, на первый взгляд, перечисленные поручения Совбеза не вызывают шока и повторяют высказывания Лукашенко, то вот способы и методы реализации этих поручений вряд ли вызовут положительные эмоции.
АФН
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Анатолий Лебедько
АКТУАЛЬНЫЙ РАЗГОВОР с вице-маршалкам Сената...
Александр Волчанин
Чернобыльцы поддержали мэра г.Жодино.
Игорь Драко
Санкции ЕС в отношении Макея? Было бы чудесно!
Людмила Мирзаянова
ХРЕНИН, ПРЕКРАТИТЕ ИГРУ В СОЛДАТИКИ!
Юрась Навіцкі
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ПЫТОК, часть ІІ
Александр Бухвостов
Вернуть профсоюзы рабочим!
Владимир Подгол
Властелин фейков и его жертвы


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]