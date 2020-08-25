



Thinktanks.by выбрал наиболее интересные аспекты опроса.





«Чтобы понять, что происходит, полезно иметь представление о том, во что верят люди в Беларуси», - говорится в статье, посвященной событиям в нашей стране. Материал «Что движет протестами в Беларуси?» основан на данных национального репрезентативного опроса, проведенного в начале 2020 года перед пандемией коронавируса. Сколько человек принимало участие в опросе и какая организая его проводила для Washington Post, в публикации, авторами которой стали профессора ряда американских и европейских университетов, не поясняется.





Зато, как подчеркивают авторы, результаты исследования позволяют сделать важные выводы.

Беларусь движется в неправильном направлении

Немногим более половины белорусских респондентов (51,8%) заявили, что дела в Беларуси движутся в неправильном направлении. При этом 17,5% опрошенных затруднились с ответом.





Белорусов попросили назвать нам три самые большие проблемы, с которыми сталкивается страна. В начале года все они оказались в экономической плоскости. Более 60 процентов респондентов назвали основной проблемой рост цен и инфляцию. Далее по «популярности» в списке оказались низкая заработная плата и безработица.





«Прямо спросить респондентов, что они думают о Лукашенко, в ходе опроса было невозможно. Учитывая чувствительность вопроса и вероятную ненадежность результатов из-за возможных опасений со стороны респондентов, мы использовали эксперимент со списками как способ косвенно, но более точно измерить его популярность. Наши результаты показали, что только треть респондентов одобряют деятельность президента Беларуси», - говорится в статье.

Между СССР и Западом

Как отмечается в публикации, Беларусь, бывшая советская республика, имеет тесные связи и границу с Россией протяженностью 770 миль. «Лукашенко издавна культивировал советскую ностальгию как идеологию легитимации. Результаты нашего опроса отражают это, но также указывают на то, что советское прошлое все меньше влияет на молодых белорусов. В Беларуси большинство респондентов считали распад Советского Союза почти 30 лет назад неправильным шагом», - говорится в статье.





Однако на вопрос, какая политическая система лучше, только 31,9% опрошенных ответили, что советская система. Почти такое же число (31,8%) назвали демократические политические системы на Западе. Лишь 14,5% заявили о преимуществе нынешней политической системе в Беларуси, а 13,9% - о приоритете нынешней политической системе в России.





Важно отметить, что большинство белорусов в возрастной группе от 18 до 40 предпочитают западную демократическую систему, в то время как большинство респондентов старше 60 лет предпочитают советскую.

Между Россией и Западом

Исследователи попросили респондентов указать положение Беларуси в пронумерованном континууме, в котором Запад был нулевой точкой, а Россия - 10. Затем мы попросили тех же респондентов указать, где, по их мнению, должна располагаться их страна.









(Джерард Тоул, Джон О'Лафлин и Кристин М. Бакке)





В целом белорусы в начале 2020 года, похоже, были довольны слегка пророссийским геополитическим положением своей страны.





«Среднее значение (7) шкалы не меняется от воспринимаемого фактического размещения (где Беларусь) до предпочтительного (где Беларусь должна быть). По мере того, как некоторые предпочитали Запад, такое же количество желало связать свою страну ближе с Россией. Однако за этими цифрами скрывается разделение поколений. Из выборки в возрасте от 18 до 40 лет 50,4% хотят двигаться в сторону Запада по шкале, а 23,3% хотят двигаться в сторону России. Но в выборке старше 60 лет 14,7% хотят двигаться в сторону Запада, а 62,0% хотят двигаться по пути России в геополитическом масштабе», - говорится в публикации.

Белорусы – за хорошие отношения с Западом

Как пишет The Washington Post, ранее Александр Лукашенко описывал мрачные теории заговора с заявлениями вроде «НАТО у наших ворот», что являлось очевидной попыткой напугать белорусов и заново легитимировать себя в глазах России. Однако к зиме отношения официального Минска с Западом улучшились, о чем свидетельствует визит в Беларусь в феврале госсекретаря США Майка Помпео. При этом более 63 процентов белорусских респондентов высказались за установление полных дипломатических отношений с США.





«Почти половина опрошенных белорусов выступили за хорошие отношения с НАТО, хотя явное большинство не желает вступать в альянс. Более трех четвертей согласились с тем, что лучше оставаться нейтральным и выходить за рамки какого-либо военного союза. Только трое из 10 респондентов считают западную культуру угрозой», - говорится в статье.

Майдан не вдохновил белорусов

Американские исследователи напоминают, что Лукашенко обвинил своих оппонентов на президентских выборах в том, что они управляются «кукловодами» из-за рубежа и готовят против него «Майдан» по аналогии с украинским.





«Действительно, в нашем опросе белорусов спрашивали, согласны ли они с утверждением, что революция Евромайдана в Украине была положительным событием для Украины. С этим не согласны почти две трети белорусов.





Другими словами, протесты на Майдане 2014 года, имевшие сильную прозападную окраску, белорусов не вдохновляют. Скорее, происходящее в Беларуси отражает недовольство 26-летним диктаторским режимом Лукашенко», - пишут авторы.





В целом, то, что показал опрос The Washington Post, по мнению его инициаторов, согласуется с тем, что показывают академические исследования о Беларуси.





«У белорусов есть свое собственное самобытное чувство идентичности, а также важные внутренние различия, особенно поколенческие, в прошлом, настоящем и будущем. Беларусь - ничье государство-клиент. Сохраняя культурную близость к России, страна остается открытой для Запада, но не желает вступать в НАТО», - пишут американские исследователи. В то же время, говоря о перспективах развития ситуации в Беларуси, они отмечают, что это «остается открытым вопросом».







