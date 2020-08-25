Верховный суд отказался рассматривать жалобу Тихановской. Что дальше?

"Верховный суд РБ не принял к рассмотрению жалобу Светланы Тихановской, заняв позицию, что если Центральная комиссия не признавала выборы недействительными, то право на обращение с жалобой в Верховный суд отсутствует. С таким толкованием ст. 79 Избирательного кодекса мы не согласны, полагаем, что оно противоречит буквальному значению нормы и ст. 60 Конституции, гарантирующей каждому праву на судебную защиту", - сказали "Интерфаксу" в пресс-службе совета.





В совете утверждают, что "дальнейшая защита нарушенных прав избирателей возможна в рамках проведения проверок по каждому из участков, на основании заявлений граждан, поданных в правоохранительные органы".





Ранее во вторник сообщалось, что Верховный суд Беларуси отказал в возбуждении дела по жалобе Тихановской на итоги президентских выборов.





В Беларуси уже более двух недель продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов президента, на которых победителем объявлен действующий глава государства Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Выборы состоялись 9 августа. Согласно утвержденным ЦИК итогам, за Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за Тихановскую - 10,12%.



