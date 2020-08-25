











По его словам, санкции ЕС в отношении Беларуси должны быть приняты как можно скорее, но латвийская сторона полагает, что это не произойдет в ближайшем времени.





"Поэтому мы введем ограничения на въезд для отдельных должностных лиц Беларуси, в отношении которых нет сомнений, что они несут ответственность за фальсификацию результатов выборов и насилие", – сказал глава Ринкевичс.





Как отметил глава МИД, санкции в основном будут направлены против должностных лиц в аппарате президента Беларуси Александра Лукашенко, Центральной избирательной комиссии, Министерстве внутренних дел и Комитете госбезопасности.





Напомним, накануне президентских выборов был анонсирован скорый визит в Латвию Александра Лукашенко.