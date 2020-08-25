На площади Независимости снова собрались протестующие

Идёт дождь, но люди снова приходят на площадь Независимости / Еврорадио На площади Независимости в Минске снова собрались протестующие. На 18:00 там анонсировался митинг по случаю годовщины провозглашения независимости Беларуси (25 августа 1991 года).