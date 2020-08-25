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На площади Независимости снова собрались протестующие

Идёт дождь, но люди снова приходят на площадь Независимости / Еврорадио На площади Независимости в Минске снова собрались протестующие. На 18:00 там анонсировался митинг по случаю годовщины провозглашения независимости Беларуси (25 августа 1991 года).



Сегодня, в отличие от предыдущих дней, милиция останавливала на подходе к площади людей с бело-красно-белыми флагами. Их не пускали на митинг. Задержаний журналисты не заметили.

Несмотря на ливень в Минске, людей на площади Независимости собралось много. Из динамиков сотрудники милиции предупреждают собравшихся о том, что мероприятие не санкционировано. Люди заглушают эти предупреждения, скандируя "Уходи", "Жыве Беларусь", сообщает Еврорадио. 
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