Верховный суд отказал трем кандидатам в президенты в удовлетворении жалоб по результатам выборов. Жалобы в Верховный суд подавали Анна Канопацкая, Андрей Дмитриев и Светлана Тихановская, передает tut.by





Что касается жалобы Светланы Тихановской, судья Верховного суда Анатолий Терех установил, что в суд Тихановская обратилась с жалобой, в которой указала, что 14 августа 2020 года решением ЦИК отказано в удовлетворении ее жалобы о признании недействительными выборов президента Беларуси.





Полагая, что в удовлетворении жалобы отказано необоснованно, Тихановская просила решение ЦИК отменить и признать выборы президента, состоявшиеся 9 августа 2020 года, недействительными в целом по стране.





Верховный суд отмечает, что решение о признании выборов недействительными принимается Центральной комиссией. Тихановская воспользовалась своим правом, предусмотренным Избирательным кодексом, обратившись в Центральную комиссию с жалобой о признании выборов президента недействительными.





Постановлением Центральной комиссии от 14 августа 2020 года в удовлетворении жалобы Тихановской отказано.





— Поскольку решение о признании выборов недействительными Центральная комиссия не принимала, жалоба Тихановской о недействительности выборов рассмотрению в суде не подлежит, так как подобные требования не относятся к компетенции суда, — говорится в комментарии Верховного суда.





Поэтому Верховный суд принял решение отказать в возбуждении дела по жалобе Светланы Тихановской на решение ЦИК от 14 августа 2020 года. Определение обжалованию и опротестованию в апелляционном порядке не подлежит.





По жалобе Андрея Дмитриева судья Верховного суда Игорь Мильто отмечает: Дмитриев в жалобе указал, что решением ЦИК от 14 августа 2020 года оставлена без удовлетворения его жалоба о признании недействительными выборов президента.





Ссылаясь на то, что решение по его жалобе «принято без глубокого и всестороннего исследования представленных им документов», Дмитриев просил суд просил отменить решение Центральной комиссии и признать выборы президента недействительными в целом по стране.





— Изучив жалобу заявителя, полагаю, что в возбуждении дела следует отказать, — отметил судья Мильто в определении.





Причины на то указаны те же, что и в случае с Тихановской: поскольку решение о признании выборов недействительными Центральная комиссия не принима нный вопрос не входит в компетенцию Верховного суда, жалоба Андрея Дмитриева не подлежит рассмотрению в суде ввиду неподведомственности.





Жалобу Анны Канопацкой судья Инесса Лазовикова также не удовлетворила. Причины те же, что и в ситуации с жалобами Дмитриева и Тихановской.







