"Неадекватные лица всегда вызывают беспокойство. Но я считаю, что это равновесие сил, баланс, в конце концов, та же позиция России - не хочется верить, что все это позволит произойти безумной катастрофе", - сказал премьер журналистам во вторник в Вильнюсе.





Сквернялис на фоне непрекращающихся в Беларуси массовых протестов и усилий Минска по их подавлению заявил, что Литва может ожидать и других провокаций со стороны соседнего государства.





"Нам нужно только спокойствие и быть готовыми к всяческим провокациям (...) Нам следует быть готовыми, и мы готовы обеспечить безопасность своей страны, но на такие провокации нам реагировать не следует", - сказал он.





По его словам, риторика президента Беларуси Александра Лукашенко напоминает "отчаянные попытки найти врага, воспользоваться возможностью запугать белорусов".





"Но это полный абсурд. Литва никогда не представляла угрозу ни для кого из соседей, ни Литва, ни альянс НАТО. Думаю, нам не следует паниковать, угрозы нет: у нас сегодня есть своя армия, свои оборонные структуры, которые могут обеспечить безопасность нашего государства. Давайте не забывать, что мы являемся и членом НАТО, так что давайте спокойно работать и спокойно жить у себя в стране. А жители Беларуси, я думаю, не успокоятся и будут до конца бороться за свободу и демократию в своей стране", - сказал премьер.





Накануне сообщалось, что министерство обороны Беларуси приступает к третьему этапу комплексной проверки боевой готовности Вооруженных Сил, предусматривается приведение отдельных воинских частей в высшие степени боевой готовности.





"С 24 августа по распоряжению министра обороны Беларуси под руководством начальника Генерального штаба Вооруженных Сил проводится третий этап комплексной проверки боевой готовности Вооруженных Сил. В ходе проверки предусматривается приведение отдельных воинских частей в высшие степени боевой готовности с призывом военнослужащих из запаса", - говорится в сообщении оборонного ведомства.





В Беларуси третью неделю продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, которые прошли 9 августа. Победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Оппозиция считает результаты выборов сфальсифицированными и выходит на массовые акции протеста. В первые дни власти подавляли их с применением насилия. Тысячи протестующих подверглись задержаниям, ко многим из них было применено насилие. Есть погибшие.





Евросоюз рассматривает возможность введения санкций для ответственных за насилие и фальсификацию выборов должностных лиц. Литва подготовила и национальные санкции - список лиц еще должна утвердить министр внутренних дел.