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Лидера стачкома Дылевского упрятали на 10 суток

Суд Заводского района Минска назначил члену Координационного совета, лидеру стачечного комитета МТЗ Сергею Дылевскому десять суток ареста


Во вторник в суд были доставлены административные протоколы, составленные на Ольгу Ковалькову и председателя стачкома Минского завода колесных тягачей Александра Лавриновича по ст. 23.34 КоАП  – "нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий".

Суды проходят в онлайн-режиме по Skype, задержанные находятся в ИВС на Окрестина.

В ближайшее время должно быть оглашено решение суда по делу Ковальковой. Во время рассмотрения она заявляла ходатайство о том, чтобы ее из ИВС доставили в суд, но судья отказал в этом.

Политики были задержаны накануне сотрудниками милиции в рамках административного процесса и доставлены в минский "освенцим" на Окрестина.

Генеральная прокуратура Беларуси завела уголовное дело по факту создания Координационного совета. Прокуроры считают, что деятельность этого органа направлена на захват государственной власти, а также на причинение вреда национальной безопасности Беларуси. 

Расследованием данного дела занимается Следственный комитет.

А вот по многочисленным фактам беспрецедентных в истории страны пыток в отношении мирных граждан СК до сих пор не завел ни ОДНОГО дела, из чего напрашивается только один вывод - покрывает преступников!
Источник: sputnik.by
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