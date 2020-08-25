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Сотни заявлений о пытках и ни одного уголовного дела! Правозащитники просят вмешаться ООН

Правозащитники призывают Спецдокладчика ООН вмешаться в ситуацию с пытками в Беларуси.

Сотни заявлений о пытках и ни одного уголовного дела! Правозащитники просят вмешаться ООН
фото одной из узниц Окрестина, источник: euroradio.fm
Правозащитный центр "Весна", Белорусский Хельсинкский комитет (БХК), Всемирная организация против пыток (OMCT) и Международная федерация прав человека (FIDH) обратились к Специальному докладчику ООН по пыткам, чтобы выразить свою серьезную озабоченность и призвать к вмешательству в связи с жестоким разгоном мирных демонстрантов после президентских выборов, состоявшихся 9 августа.

Правозащитники напоминают, что около 7000 человек были задержаны, находились в заключении в течение до 10 суток и их местонахождения было неизвестно. Многие из них были избиты; узников унижали и пытали сотрудники правоохранительных органов. 

Эти факты пыток и жестокого обращения являются системными, поскольку сотрудников правоохранительных органов готовили к таким жестоким репрессиям против людей.


Правозащитный центр "Весна" в партнерстве с OMCT оперативно организовал сбор информации о жертвах пыток и жестокого обращения, а с 12 по 20 августа получил свидетельства более 450 жертв, подтвержденных фотографиями и видео. Более сотни жертв уже опросили на видео.

Первоначальный анализ свидетельств показал, что систематические пытки и жестокое, бесчеловечное и унижающее достоинство обращение по всей Беларуси представляют собой 

преступления против человечности.


Несмотря на многочисленные и последовательные сообщения о совершении преступлений сотрудниками органов внутренних дел, Следственный комитет не возбудил ни одного уголовного дела и, соответственно, не задержал и не отклонил ни одно из лиц, непосредственно участвовавших в организации и совершении преступлений против участников мирных собраний и случайных прохожих.

При этом СК возбудил уже множество дел против участников мирных протестов.

Учитывая вышесказанное, FIDH, ПЦ "Весна", OMCT и БХК просят срочного вмешательства в описанную ситуацию в Беларуси и просят спецдокладчика:

- распространить заявление с осуждением масштабных и систематических пыток и бесчеловечного либо унижающего достоинство обращения с задержанными в Беларуси и призвать немедленно прекратить эти нарушения;

- призвать правительство Беларуси немедленно и эффективно расследовать все предполагаемые факты пыток либо жестокого обращения и привлечь виновных к ответственности;

- совершить визит в Беларусь; а также

- призвать Совет по правам человека созвать специальную сессию (или срочные дебаты на 45-й сессии, посвященной ситуации с правами человека в Беларуси) с целью выяснения фактов и обстоятельств серьезных нарушений прав человека, которые были совершены до, во время и после президентских выборов в Беларуси в августе 2020 года.
Источник: spring96.org
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