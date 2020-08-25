Правозащитный центр "Весна", Белорусский Хельсинкский комитет (БХК), Всемирная организация против пыток (OMCT) и Международная федерация прав человека (FIDH) обратились к Специальному докладчику ООН по пыткам, чтобы выразить свою серьезную озабоченность и призвать к вмешательству в связи с жестоким разгоном мирных демонстрантов после президентских выборов, состоявшихся 9 августа.





Правозащитники напоминают, что около 7000 человек были задержаны, находились в заключении в течение до 10 суток и их местонахождения было неизвестно. Многие из них были избиты; узников унижали и пытали сотрудники правоохранительных органов.





Эти факты пыток и жестокого обращения являются системными, поскольку сотрудников правоохранительных органов готовили к таким жестоким репрессиям против людей.





Правозащитный центр "Весна" в партнерстве с OMCT оперативно организовал сбор информации о жертвах пыток и жестокого обращения, а с 12 по 20 августа получил свидетельства более 450 жертв, подтвержденных фотографиями и видео. Более сотни жертв уже опросили на видео.





Первоначальный анализ свидетельств показал, что систематические пытки и жестокое, бесчеловечное и унижающее достоинство обращение по всей Беларуси представляют собой





преступления против человечности.





Несмотря на многочисленные и последовательные сообщения о совершении преступлений сотрудниками органов внутренних дел, Следственный комитет не возбудил ни одного уголовного дела и, соответственно, не задержал и не отклонил ни одно из лиц, непосредственно участвовавших в организации и совершении преступлений против участников мирных собраний и случайных прохожих.





При этом СК возбудил уже множество дел против участников мирных протестов.





Учитывая вышесказанное, FIDH, ПЦ "Весна", OMCT и БХК просят срочного вмешательства в описанную ситуацию в Беларуси и просят спецдокладчика:





- распространить заявление с осуждением масштабных и систематических пыток и бесчеловечного либо унижающего достоинство обращения с задержанными в Беларуси и призвать немедленно прекратить эти нарушения;





- призвать правительство Беларуси немедленно и эффективно расследовать все предполагаемые факты пыток либо жестокого обращения и привлечь виновных к ответственности;





- совершить визит в Беларусь; а также





- призвать Совет по правам человека созвать специальную сессию (или срочные дебаты на 45-й сессии, посвященной ситуации с правами человека в Беларуси) с целью выяснения фактов и обстоятельств серьезных нарушений прав человека, которые были совершены до, во время и после президентских выборов в Беларуси в августе 2020 года.