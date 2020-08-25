— Что происходит в Вильнюсе?





— Сегодня на форуме показали не фото людей после пыток, не кадры избиений, бандитских захватов граждан на площадях и улицах Беларуси, а Лукашенко и его младшего сына с автоматами, да еще боевой вертолет Вооруженных Сил Республики Беларусь, сбивающий детские надувные шарики.





Надо было видеть лица известных европейских политиков, депутатов, дипломатов...





Один из них спросил, имея ввиду Лукашенко: «Он разве не понимал, что если бы у его резиденции, защищать которую он призвал сына, пролилась кровь, вина за нее была бы и на сыне? Или он взял мальчика для того, чтобы при захвате резиденции того убили, и тогда бы он нашел повод, которого сейчас ему не хватает, для кровавой мести?..»





А про битву военного вертолета с воздушными шариками этот дипломат, военный атташе, не нашел, что сказать. Смотрел и хлопал глазами: «Этого или не может быть, или они от страха просто с ума посходили…»





Да, такого как бы не может быть, но это есть. Лукашисты от страха действительно посходили с ума. И тем более они опасны. Поэтому в противостоянии с ними мы не можем сорваться на неконтролируемые эмоции, при которых чаще всего совершаются ошибки.





Как раз Лукашенко наделал их коробочку с верхом. А нам необходимо, чтобы победить, оставаться при ясном уме и твердой памяти.





— Вы выступили на форуме с довольно жесткой оценкой политики руководства ЕС в отношении событий, происходящих сейчас в Беларуси. В частности, с критикой позиции руководителя дипломатии ЕС Жозепа Борреля, заявившего о готовности вести диалог с Лукашенко. Какое у вас общее впечатление от встреч с ведущими европейскими и мировыми политиками?





— От разных разное. Неплохое, даже могу сказать хорошее — от встречи с заместителем госсекретаря США Стивеном Биганом. Кстати, перед нашей встречей он встречался со Светланой Тихановской, и я спросил его о впечатлениях. Он ответил: «Самые лучшие».





Из Вильнюса Биган летит в Москву, чтобы обсудить проблему Беларуси с Путиным. Летит с посланием от Трампа. Если коротко, суть послания такова. Поскольку в США достаточно внутренних проблем (коронавирус, экономика, президентские выборы), то в случае, если Россия воспользуется последними событиями в Беларуси для военной агрессии, напрямую вмешиваться в конфликт (условно говоря, вводить Шестой американский флот в Минское море) Соединенные Штаты не станут.





Но отношения между США и Россией будут испорчены напрочь. И предупрежден об этом Путин будет твердо.

— Со Светланой Тихоновской вы встречались?





— Да. И впечатление, как говорил госсекретарь США, самое лучшее.

— О чем, если не секрет, говорили?

— Да никаких секретов. Наедине говорили о том, с чем я уже обращался к ней публично. О том, чтобы она напрямую заявила о себе как о новоизбранном президенте Республики Беларусь. Но пока она ни в какую! И вовсе не из-за страха, как думают и пишут многие. Из-за честности.





«Я сделаю это, если буду знать, что имею на это право. Если у меня будут неоспоримые доказательства, что на президентских выборах я действительно победила».





— Но ведь Лукашенко считает себя вновь избранном президентом без никаких доказательств, если не считать таковыми фальсификации Ермошиной.

— Вот в том и разница! Честные выборы — это честный президент. Это как раз то, чего добивается, за что борется сейчас белорусский народ. И он должен помочь Светлане, своему новому президенту преодолеть внутренние сомнения.





Как? Например, провести всенародный марш в ее поддержку. С одним посланием, с одним лозунгом, девизом: «Света — президент!». Чтобы она увидела, что все мы не просто против Лукашенко, который для нас уже никто, а все — за неё.





За честного президента, а значит, за честную, действительно новую, лишенную лжи и фальши, Беларусь! Давайте это сделаем — это просто необходимо сделать!





— Это она вас сделать попросила?





— Нет. Она ничего не просила. Это я вас сделать прошу. Всех прошу, кто хочет уйти из лукашизма, из насквозь лживого прошлого в честное, справедливое будущее. Уйти маршем, не оглядываясь.







