Согласно информации, опубликованной на Национальном правовом интернет-портале, постановление Совета безопасности N1 принято 24 августа, включено в национальный реестр 25 августа.





Сам текст документа пока недоступен, официально он будет опубликован 26 августа.





В Беларуси уже более двух недель продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов президента, на которых победителем объявлен действующий глава государства Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года.





Всего в ходе акций протеста были задержаны около 7 тыс. человек. Сотни человек пострадали, четверо погибли (по данным ООН).





С 13 августа протесты начались на многих белорусских предприятиях.