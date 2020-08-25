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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис

Он сам в это верит? Песков заявил, что не видит в Беларуси опасности для россиян и российского бизнеса

Никаких угроз безопасности российским гражданам и бизнесу в Беларуси нет, заявил сегодня журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков


"Мы очень внимательно следим, конечно, за безопасностью наших граждан и безопасностью нашего бизнеса, за соблюдением интересов нашего бизнеса, очень внимательно следим за ситуацией. И мы исходим из того, что ни нашим гражданам, ни нашему бизнесу ничто не угрожает и не может угрожать в Беларуси", - сказал Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос о возможном уроне российским компаниям в связи с ситуацией в Беларуси, пресс-секретарь Президента РФ отметил: "Это было бы крайне нежелательно, но, собственно, и поводов для этого никаких сейчас нет".

И это все на фоне "экспроприации" Белгазпромбанка и избиений и арестов десятков россиян, многие из которых не имели никакого отношения к белорусским протестам.

Цинизм Кремля зашкаливает не меньше, чем белорусских властей.
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