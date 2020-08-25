У главы Конституционного суда очень странный взгляд на законность

Миклашевич назвал создание Координационного совета (КС) «неконституционным» и фактически сделал замечание его членам.





Как сообщалось, юрист Максим Знак при создании совета заверял, что орган не будет управлять забастовками и протестами. Также КС не собирается захватывать власть. Однако госорганы расценили появление совета именно как попытку захвата власти. Было возбуждено уголовное дело.





Сам по себе совет пересматривать итоги президентских выборов также не намерен. Но призывает власти отреагировать на многочисленные заявления трудовых коллективов, профсоюзов, протестующих, которые считают, что выборы не были демократичными и назначить новые выборы.