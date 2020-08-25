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От решения ситуации в Беларуси зависит будущее Центральной Европы – премьер Польши

Ситуация в Беларуси является "гордиевым узлом", от решения которого зависит будущее Центральной Европы. Об этом 24 августа во время открытия форума "Видение развития" в Гдыне заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Видео его выступления опубликовала пресс-служба польского премьера в YouTube.




Моравецкий подчеркнул, что успех Центральной Европы зависит от солидарности вокруг вопроса Беларуси стран региона.

"Сегодня эту солидарность мы строим вокруг Беларуси вместе с Литвой и другими балтийскими странами, Вышеградской группой. В дальнейшей перспективе, надеюсь, вместе с Беларусью и Украиной мы будем формировать будущее Центральной Европы", – сказал премьер-министр Польши.

Он пригласил лидеров польской оппозиции обсудить ситуацию в Беларуси и выработать общую позицию по этому поводу.
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