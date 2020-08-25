Ковалькова и Дылевский провели ночь на Окрестина
Сегодня суд.
Сегодня в 10.40 состоится суд над Ольгой Ковальковой в Заводском суде Минска, сообщили в пресс-службе Координационного совета. Как сообщается, Ольга обвиняется в организации массовых мероприятий по ст. 23.34 КоАП.
Как выяснилось сегодня, задержанный член президиума Координационного совета Дылевский также провел ночь в центре изоляции правонарушителей в Минске, сообщили в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома. Вчера о его судьбе после задержания на проходной МТЗ не было известно.
"Белорусский партизан"
09:27 25/08/2020
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