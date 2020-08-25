Дмитрий Семченко. Сейчас он пояснил, что подтолкнуло к такому решению, На прошлой неделе с телеканала ОНТ ушел ведущий и глава президентского пула журналистовСейчас он пояснил, что подтолкнуло к такому решению, сообщает Радыё Свабода.









“Когда я увидел, как уничтожают беларуский народ, понял, что уже никогда не смогу молчать. Иначе буду живым трупом! Моя Беларусь и люди, которые здесь живут, для меня наивысшая ценность, – написал он в Инстаграме. – Как я могу говорить с экрана о “наркоманах и безработных, которые заполонили улицы”, когда наших девушек насилуют в автозаках, разрывают им яичники и матки, лишая возможности стать мамами. Когда парням, лежащим на земле, бьют между ног до тех пор, пока там все не превращается в месиво».





По словам Семченко, он мог бы найти тысячу причин оправдать себя, прикрыться страхом за семью и маленького ребенка, поверить руководителям, которые обещают начать показывать всю правду. Но не смог.





“Если 50 искалеченных людей в маленькой камере на пятерых не могут пошевелиться и ходят под себя, а их при этом травят газом. Сутками не дают есть и пить. Бьют! Бьют! Бьют! Когда людей складывают друг на друга в три ряда и прыгают по ним, ломая руки, ноги, позвоночники. Когда расстреливают безоружных с поднятыми руками. Когда дубинками разбивают стекло в машине с маленьким ребенком, таранят его броневики. Геноцид, за который палачи от своего главнокомандующего получили медали!”, – объяснил свое решение экс-глава президентского пула.



