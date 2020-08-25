



23 августа вечером государственные СМИ распространили видео, на котором Лукашенко появляется у Дворца Независимости с оружием. Сначала появился ролик, где Лукашенко выходит из вертолета непосредственно у здания, потом выставили видео, как он летает над городом, а после этого подходит к омоновцам, которые защищали подходы к Дворцу Независимости. Он благодарит бойцов, называет протестующих крысами и обещает с ними разобраться. Вместе с Лукашенко был его 15-летний сын Николай – с оружием и в полной военной экипировке.









Позже пресс-секретарь Наталья Эйсмонт заявила, что Лукашенко весь день оставался в ситуационном центре во Дворце Независимости и «никуда не сбегал».





«Народный президент никогда не подумает стрелять в свой народ»

Политический аналитик Александр Класковский констатирует, что действия Лукашенко очень впечатлили публику и, если это была целенаправленная пиар-акция, то она имела не тот эффект, который задумывался.





«Возможно, он действительно не совсем адекватно оценивал ситуацию и перестраховывался, поэтому так и вооружился. Хотя мы знаем, что протест был мирным и никакой опасности штурма не было. Но все же более вероятно, что это были постановочные кадры, своеобразный мессидж. Наверное, был замысел показать, что официальный лидер контролирует ситуацию, что он такой решительный, бесстрашный, готовый к самой жесткой реакции», – подчеркнул эксперт в интервью belsat.eu.





Класковский отмечает, что до сих пор непонятно, чья это была инициатива: самого Лукашенко, пиарщиков из его окружения или даже политтехнологов из Москвы. Но в любом случае эта картинка имела обратный эффект.





«Возникает простой вопрос: против кого оружие? По ком собирался стрелять Лукашенко? Ответ только один: по своим согражданам, по мирному народу, который хочет реализовывать свои политические права и избирать свою власть. Это нормально для европейской страны XXI века. Но белорусский режим абсолютно несовременен и его правитель понимает, что если сделать действительно прозрачные выборы, то у режима нет никаких шансов», – отмечает аналитик.





«То есть это капитальный пиаровский провал, – уверен Класковский, – много лет Лукашенко культивировал образ народ го президента, которого повсюду тепло встречают. В последние дни у него был уже провал на МЗКТ – это был мощный акт десакрализации Лукашенко огда рабочие начали ему кричать «Уходи!» Но потом была попытка организовать искусственные митинги в его поддержку и восстановить имидж народного президента. Однако появление с автоматом ставит крест на этом имидже. Потому что народный президент никогда не подумает стрелять в свой народ».





«Страна увидела страшно перепуганного Лукашенко»









Политолог Валерий Карбалевич допускает, что поведение Лукашенко одновременно могло быть и импульсивным шагом с его стороны, и попыткой позитивного пиара. Но в любом случае решение было крайне неудачным.





«В итоге страна увидела страшно перепуганного Лукашенко, которого никогда не видела. Получилось, что на защиту Дворца Независимости бросили не только ОМОН, но и армию с автоматами и колючей проволокой. И все это против мирных демонстрантов», – констатирует политолог.





Карбалевич также обращает внимание на заявление Натальи Эйсмонт по поводу того, что Лукашенко весь день работал в ситуационном центре во Дворце Независимости. Но получается, что как только демонстранты приблизились к дворцу, Лукашенко сел в вертолет и взлетел.





«Выглядит так, что его эвакуировали, чтобы он не попал в плен. А потом, когда демонстранты ушли, он вернулся уже с автоматом. Это свидетельствует о том, что Лукашенко не доверяет никому – ни армии, ни ОМОНу. Он сам взял в руки оружие, чтобы себя защищать.





Все это разбивает пропагандистские тезисы о том, что он уверен в своих силах, что он уверен в том, что имеет поддержку народу и армии, а против него выступает якобы только кучка отморозков, которые управляются с Запада. Поэтому это очень неудачный пиар со стороны власти и он имеет только обратный эффект», – резюмирует эксперт.





По разным оценкам в марше 23 августа в Минске приняли участие от 200 до 400 тысяч человек. Участники акции призвали главу государства уйти в отставку.