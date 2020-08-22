Политолог: "Власть в Беларуси будет распадаться на отдельные лагеря"

Политолог Аббас Галлямов считает, что мирный вариант передачи власти в Республике Беларусь всё ещё возможен, несмотря на бряцание оружием и жёсткую риторику Александра Лукашенко. Оппозиция должна увереннее давить на болевые точки власти и сеять сомнения в элите: