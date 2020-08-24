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На площади Независимости в Минске начались задержания протестующих

По данным портала tut.by, ОМОН не позволил участникам акции установить оборудование для общения в формате "свободного микрофона"

Протестующие стали собираться на площади Независимости в Минске в понедельник в 19:00, сотрудники правоохранительных органов начали задерживать активистов. Об этом сообщается в Telegram-канале сетевого издания tut.by.

"Минск. В 19:00 на площади Независимости стали собираться люди, - говорится в сообщении. - Но ОМОН не позволил участникам акции установить оборудование для общения в формате "свободного микрофона". Начались задержания".

В ГУВД Мингорисполкома рассказали ТАСС, что несколько молодых людей были задержаны "в рамках административного процесса".

Тем не менее, как сообщает сетевое-издание, люди продолжают собираться на площади. По состоянию на 20:00 часов на площади Независимости насчитывалось порядка 350-400 протестующих. Городски власти, в свою очередь громко включили на колонке песню "В городском саду играет духовой оркестр", заглушив таким образом скандирование протестующих, описывает обстановку tut.by.

По данным СМИ, в других городах cегодня также проходят немногочисленные акции протеста.
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