Доверенное лицо Лукашенко: Когда есть только одна точка зрения — страна деградирует
Доверенное лицо Александра Лукашенко на прошедших выборах Олег Гайдукевич (короткое время сам побывший потенциальным кандидатом в президенты) в эфире радио Sputnik высказал нетипичную для провластных деятелей точку зрения.
— Для страны вообще плохо, когда есть только одна точка зрения, тогда страна деградирует, конкуренция мнений ― залог развития страны, и нужно иметь легальные механизмы для этой конкуренции. Если у людей не будет возможности отстаивать свою точку зрения через политические партии, тогда все будет решать улица. Дискуссия необходима в СМИ, на телевидении и на всех уровнях.
20:57 24/08/2020
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