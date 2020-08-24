











— Для страны вообще плохо, когда есть только одна точка зрения, тогда страна деградирует, конкуренция мнений ― залог развития страны, и нужно иметь легальные механизмы для этой конкуренции. Если у людей не будет возможности отстаивать свою точку зрения через политические партии, тогда все будет решать улица. Дискуссия необходима в СМИ, на телевидении и на всех уровнях.