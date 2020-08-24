Брест за или против Лукашенко? Фотофакт

Беспристрастное око дрона запечатлело митинг в крепости в поддержку Александра Лукашенко и на площади Ленина - против него. С учетом разных локаций прямое сравнение провести не получится, но размеры «людского моря» сравнить можно. Заметим, что на митинг в крепости приехала пара десятков автобусов с активом из всей области, в то время как на площадь выходят преимущественно жители областного центра по велению души.