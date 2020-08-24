



Г-жа Тихановская и г-н Биган обсудили политический кризис в Беларуси, г-жа Тихановская выразила благодарность США за их поддержку белорусского народа, который требует уважения к своему выбору.





«Выборы 9 августа не были ни свободными, ни справедливыми. Г-н Лукашенко не пользуется поддержкой ни белорусского народа, ни международного сообщества. Каждый день он отказывается принять волю своего народа, лишь продлевая кризис и углубляя его», -- сказала г-жа Тихановская.





Она также выразила готовность разрешить кризис через диалог о мирной передаче власти.





«Мы всегда говорили, что готовы к диалогу и стремимся к мирному урегулированию. Мы открыты для посредничества международных организаций для облегчения диалога. Также мы требуем беспристрастного расследования преступлений, совершенных властями Беларуси против своего народа», -- сказала г-жа Тихановская. -- «В то же время мы призываем все страны уважать суверенитет и территориальную целостность Беларуси. Только народ Беларуси будет решать свое будущее на новых справедливых и свободных выборах».





Встреча состоялась в Вильнюсе, Литва, куда г-жа Тихановская уехала после жестокого подавления протеста властями Беларуси. Необоснованное и неадекватное насилие было применено против граждан, мирно протестовавших против фальсификации выборов 9 августа. Несколько тысяч человек были задержаны, избиты, некоторые искалечены. По меньшей мере шесть человек погибли. Десятки людей все еще числятся пропавшими без вести после выборов.