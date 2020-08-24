В Верховный суд поступило три жалобы на итоги выборов









У Верховного суда есть три дня на принятие жалоб к рассмотрению либо на отказ их рассматривать, рассказала Office Life официальный представитель ВС Анастасия Шильвян. По жалобам, поданным Канопацкой и представителем Тихановской, срок истекает 24 августа. А жалоба Дмитриева поступила в ВС только сегодня.





По официальным данным Центризбиркома Беларуси, на выборах 9 августа с более чем 80% голосов победил действующий президент Александр Лукашенко. Тихановская набрала около 11%. Результаты выборов привели к масштабным акциям протеста, которые в первые дни 9-12 августа жестко подавили силовики. Многие из 6900 задержанных рассказывали о бесчеловечных избиениях в РУВД и изоляторах. После 12 августа силовики ограничивались точечными задержаниями протестующих, сообщений о жестоком обращении с задержанными не было.