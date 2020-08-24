Лукашенко уволил посла Игоря Лещеню

Александр Лукашенко подписал указ об освобождении от должности чрезвычайного и полномочного посла Беларуси в Словацкой Республике Игоря Лещени, сообщает пресс-служба президента. Незадолго до этого глава дипмиссии поддержал протестующих в Беларуси.