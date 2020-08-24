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Лукашенко уволил посла Игоря Лещеню

Александр Лукашенко подписал указ об освобождении от должности чрезвычайного и полномочного посла Беларуси в Словацкой Республике Игоря Лещени, сообщает пресс-служба президента. Незадолго до этого глава дипмиссии поддержал протестующих в Беларуси.

15 августа Игорь Лещеня опубликовал видеобращение в Youtube, в котором высказался в поддержку граждан, вышедших на мирные акции протеста после президентских выборов. Он заявил, что в шоке от историй о "пытках и избиениях" сограждан и солидарен с теми, кто вышел на улицы белорусских городов. В своём втором видеообращении Лещеня призывал власти провести расследования всех случаев насилия над демонстрантами, пишет euroradio.fm

— В Беларуси власть много говорит о вмешательстве во внутренние дела извне. Как дипломат со стажем я был бы удивлен, если бы кто-то в самом деле не попытался воспользоваться накопившимся у людей недовольством. Но усилия всех мировых разведок вместе взятых не будут такими эффективными, как неадекватные действия силовых структур против демонстрантов, — такое мнение высказал Игорь Лещеня.

18 августа Лещеня заявил, что подал в отставку с поста посла в Братиславе. 
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