–Много шума наделала статья isans с перечислением признаков того, что в Беларуси началась гибридная российская агрессия, – пишет Петр Кузнецов. – Что ж, кое-что из того, что там перечислено, действительно имеет место быть и это уже очевидно, кое-что пока – мало чем подтверждаемые предположения.





Надо было быть очень наивными, чтобы полагать, что такая страна, как Россия, не будет играть в нашей ситуации свою игру. Это просто исключено, невозможно. Больше того, я считаю, что она играет здесь с самого начала, и подозреваю, что Лукашенко достаточно, насколько это возможно для него, искренне говорил о российской угрозе. А нынешнее изменение риторики и в целом модели поведения обусловлено лишь тем, что больше ему помощи ждать неоткуда, торговаться не с кем и Путин – его последняя надежда.









В статье пишется о том, что Москва сейчас захватывает ключевые позиции по управлению государством, при согласии на это Лукашенко, и одной из возможных целей называется пророссийский транзит власти.





Мне кажется правдоподобной такая цель РФ, потому что я не вижу для Кремля смысла удерживать тут всеми силами Лукашенко после того, как он потерял как внутреннюю, так и внешнюю легитимность, да к тому же уже успел достать кремлёвских начальников не меньше, чем белорусов, многократно и системно их кидая, оскорбляя и обостряя отношения.





В свою очередь, сам Лукашенко будет изо всех сил стараться кинуть Москву в очередной раз: использовать ее потенциал и ресурсы для того, чтобы расколоть протест, вернуть контроль над обществом и, подлатав свою прогнившую систему, сохранить всю полноту власти.





Исходя из этого, можно с большой долей уверенности предполагать, что в ближайшее время события будут развиваться следующим образом.





Москва обрушит на протесты всю силу пропаганды, стремясь внести смятение в умы, дезориентировать и добиться разобщения протестующих. Это надо ей не для того, чтобы помочь Лукашенко, а для того, чтобы подготовить почву для манипуляции общественным мнением на будущих выборах в свою пользу.





Одновременно будет идти работа над внесением раскола среди номенклатуры и созданием своего, пророссийского лобби.





Осень и зима будут очень горячими, потому что к политическому напряжению добавится уже неминуемый экономический коллапс. Если Россия успеет подготовить для себя комфортную почву, в удобный для нее момент она процесс транзита запустит.





Если не успеет или момент не настанет, будет дальше держать его в подвешенном состоянии.





В то же самое время Лукашенко будет с радостью принимать и поддерживать российскую интервенцию в информационном поле, потому что тактически она ему выгодна, но, в то же время, изо всех сил стараться сохранить контроль над вертикалью и силовиками. Задача практически невыполнимая с учётом все того же, неминуемого, экономического обвала.





Мы уже видим, что на почве пропаганды стороны фактически объединились. А вот сдавать контроль над аппаратом для Лукашенко означает сразу собирать чемоданы. За это он будет бороться.





Запад сильно вмешиваться не будет, потому что, во-первых, не очень и может: в стране полностью прозападное гражданское общество, но полностью пророссийский силовики и бюрократы. Гражданское общество уже в деле, а на аппарат влияния нет.





Кроме того, Запад не хочет очередного конфликта с Россией и не претендует на доминирование здесь. Поэтому стоит ожидать его символической поддержки, но в практическом смысле там наверняка дадут России карт-бланш взамен на гарантии сохранения суверенитета и содействия тому, чтобы в Беларуси выстроился новый режим с хотя бы минимально человеческим лицом.





Так сказать, приличный, чтобы у своих границ никому не приходилось терпеть различного рода бесчинства.





Что в этом раскладе Беларуси? Настоящей Беларуси, а не чиновникам и силовикам?





Во-первых, всеми силами биться за информационное поле, бороться с пропагандой. Так можно помешать реализации тактических задач Лукашенко и сохранить за народом хотя бы какую-то политическую субъектность в будущих процессах.





Во-вторых, делать все, чтобы не допустить раскола протестующих, выступающих за перемены. Надо понимать, что именно в протестах сейчас рождается нация и нельзя допустить уничтожения ее в зародыше.





В-третьих, максимально искать общий язык с оппонентами, не поддаваться на провокации, не проявлять враждебности.





Ещё раз: такая страна, как Россия, не может не иметь в такой стране, как Беларусь, своих целей и сценариев. Чтобы на этой земле сохранился мир и согласие, чтобы у белорусов была возможность спокойно вернуться к своим делам, трудиться и развиваться, выбирая себе власть и сменяя ее в случае необходимости, здесь должно быть согласие и единство.





А Россия и, в первую очередь, обычные россияне, должны не только из кабинетов, но и с улиц получать послание о том, что мы – не враги, эти протесты – против одного человека и его системы, сотрудничество и отношения между нашими странами - неизбежны в силу миллиона факторов, а любые проблемы можно решить диалогом без «кидалова», что было визитной карточкой уходящего режима.





Терпения и удачи всем нам.



