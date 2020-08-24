







"Светлану Алексиевич вызвали в среду в 14:00 в СК в качестве свидетеля по уголовному делу, возбужденному по факту создания Координационного совета", - сказали в пресс-службе.





Алексиевич вошла в состав президиума Координационного совета, однако на заседания не ходит из-за плохого самочувствия.





Завтра утром в СК вызван также Павел Латушо.