+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис

СМИ: Ким Чен Ын в коме, КНДР возглавила его сестра

Ким Чен Ын находится в коме, а во главе КНДР – его сестра Ким Е Чжон, сообщают СМИ.


Северокорейский диктатор Ким Чен Ын серьезно заболел на фоне слухов о его ограниченных публичных выступлениях в этом году, и якобы впал в кому.

При этом прежде он успел уступить часть своей власти младшей сестре Ким Ё Чжон. Об этом со ссылкой на слова Чан Сон Мина, бывшего помощника покойного президента Южной Кореи Ким Дэ Чжуна, сообщает New York Post.

"Я считаю, что он находится в коме, но его жизнь не закончилась", – заявил экс-дипломат.

Он отметил, что младшая сестра лидера КНДР выразила готовность помочь в управлении страной.

"Полная структура преемственности не сформирована, поэтому Ким Ё Чжон выдвигается на первый план, поскольку вакуум не может поддерживаться в течение длительного периода", – пояснил Чан Сон Мин.

По данным издания, его заявления появились после того, как южнокорейские шпионы раскрыли, что 33-летняя сестра Кима сейчас является "де-факто заместителем командира", хотя она не была назначена его преемницей.

В частности, сообщается, якобы на закрытой встрече с законодателями Национальная разведывательная служба КНДР пояснила, что смена власти частично направлена на "снятие стресса Ким Чен Ына от его правления и предотвращение виновности в случае провала политики".

Напомним, что в 2020 году лидера Северной Кореи видели на публике всего несколько раз после того, как в апреле распространились слухи о том, что его здоровье ухудшилось из-за неудачной операции на сердце.

Ранее лидер Северной Кореи Ким Чен Ын делегировал больше полномочий своим помощникам, в том числе сестре Ким Е Чжон, которая стала фактически вторым человеком в стране.
Источник: obozrevatel.com
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Анатолий Лебедько
АКТУАЛЬНЫЙ РАЗГОВОР с вице-маршалкам Сената...
Александр Волчанин
Чернобыльцы поддержали мэра г.Жодино.
Игорь Драко
Санкции ЕС в отношении Макея? Было бы чудесно!
Людмила Мирзаянова
ХРЕНИН, ПРЕКРАТИТЕ ИГРУ В СОЛДАТИКИ!
Юрась Навіцкі
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ПЫТОК, часть ІІ
Александр Бухвостов
Вернуть профсоюзы рабочим!
Владимир Подгол
Властелин фейков и его жертвы


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
bp-ad[email protected]