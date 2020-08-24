Судьи по вызову: задержаного лидера стачкома Беларуськалия будут сразу же судить
Задержанного в 11.30 в Солигорске сопредседателя стачкома «Беларуськалия» Анатолия Бокуна будут судить в 14.30. При этом суд будет закрытым.
Ранее стачком «Беларуськалия» выдвинул ультиматум: если Анатолия Бокуна не выпустят из РОВД после трех часов — все работники предприятия соберутся у Солигорского РОВД, требуя освободить Бокуна.
Похоже, пора собираться.
"Белорусский партизан"
14:56 24/08/2020
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