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Тихановская по видеосвязи выступит перед депутатами Европарламента

Светлана Тихановская выступит по видеосвязи перед евродепутатами во вторник на внеочередном заседании комитета Европарламента по иностранным делам, посвященном Беларуси.

Об этом сообщает радио Свабода со ссылкой на пресс-службу Европарламента.

В заседании также примет участие заместитель руководителя внешнеполитической службы Евросоюза Хельга Шмид.

Ожидается, что по итогам заседания комитета Европарламент подготовит резолюцию по Беларуси, голосование по которой ожидается на пленарной сессии Европарламента в сентябре.
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