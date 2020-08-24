– Вчера мы наблюдали невероятную картину: Лукашенко с автоматом в руках возле Дворца независимости. Что это было? Что он хотел этим сказать?





– Не думаю, что Лукашенко готовил какой-то месседж. Как образно выразился телеграмм-канал Nexta, белорусы вроде бы нащупали иглу против нашего Кощея Бессмертного.





Для Лукашенко Дворец является сакральным местом, которое должно быть свято, чисто, непреступно. Видимо, он следил, как народ идет ко Дворцу независимости и не стал надеяться на выставленный заслон. Посчитал, что бойцы могут разбежаться и народ захватит дворец: а это уже как мат в шахматной партии.





Поэтому Лукашенко схватил автомат, схватил Колю и полетел защищать Дворец, подбадривая бойцов личным примером.





Что интересно, в ответ на его благодарность они сказали: вместе до конца. Хотя по идее должны были сказать: вместе навсегда. Но это, как говорится, оговорка по Фрейду: в подсознании у силовиков сидит мысль, что конец может быть не за горами.





– То есть вы считаете, что это было импульсивное решение: Лукашенко поддался эмоциям?





– Да. А его пиарщики решили, что это будет выглядеть круто и засняли все на видео. Хотя на самом деле это выглядело абсолютно жалко.





Посмотрел сегодня с утра сюжет на «Эхе Москвы», там ведущие поставили перед зрителями вопрос: Лукашенко на самом деле тронулся или это он делает вид, что невменяемый?





– А может быть это подготовка к чему-то более серьезному? После президентских выборов-2010 поводом для репрессий стал якобы штурм Дома правительства.





Теперь вот якобы шли на резиденцию. Причем силовиков возле Дворца выстроилось подозрительно мало, протестующим открыли проспект Победителей. Может быть это было заготовкой?





– Не думаю. В 2010 году были видны черты заранее спланированной провокации. Вчера у Дворца независимости их не было видно.





Если в воскресенье что-то и планировалось, то планировалось на площади Независимости. Почти все подходы к ней были закрыты, оставлен только вход по проспекту.





Явно планировали вариант, что если народу соберется не очень много (тысяч 10-20), то можно перекрыть горлышко со стороны проспекта. И начать месить, винтить собравшихся людей.





И я не исключаю, что такой вариант будет рассматриваться и в следующие дни.





А Дворец независимости для такой операции не совсем подходит. Как и Стелла, он открыт ветрам со всех сторон, там непросто заблокировать подходы.





– Но неужели Лукашенко не осознавал, что подставится, показавшись с автоматом в руках? Ведь он продемонстрировал себя в качестве осажденного диктатора, который вынужден защищаться от собственных граждан.





– Думаю, это было спонтанное решение, когда он не рассуждал, как это будет выглядеть. Да он собственно об этом давно не думает. Он считает себя существом высшего порядка, которое не должно оглядываться на то, что скажут в стане и за ее пределами.