



Вечером 23 августа Александр Лукашенко приземлился в районе столичного Дворца независимости в бронежилете, с автоматом в руках. Видео, как он выходит из вертолета, разместил телеграм-канал Пул Первого. Пропагандисты, надо понимать, хотели подчеркнуть бесстрашие вождя.





Однако получилось зловеще Ведь Минск в этот день был охвачен хоть и многотысячной, но сугубо мирной манифестацией.





Прошедший по стране 23 августа «Марш новой Беларуси» собрал в столице, по разным оценкам, от 100 до 250 тысяч человек. Часть демонстрантов дошла до оцепления у Дворца независимости. Люди скандировали «Уходи!», «Трибунал!» и другие неприятные для высокого начальства лозунги, но потом развернулись и ушли.





Это тоже выглядело символично. За смену власти выступает много белорусов. Но бессменный президент не хочет уходить в отставку и соглашаться на новые выборы. И на его стороне — мощь госаппарата, силовиков. В итоге — белорусский политический клинч.





Да, протесты впечатляют масштабом, но что дальше? Представители Координационного совета продолжают привычную риторику. Да, митинг — не тот формат, чтобы обсуждать стратегии. Но пока четкой стратегии не видно в принципе. Сами же по себе уличные протесты хоть и напрягают власть, однако не заставляют ее сдавать позиции. Причем протесты могут постепенно угаснуть. С национальной же забастовкой все оказалось не так просто.





Между тем 22 августа в Гродно Лукашенко заявил, что дает своим оппонентам субботу-воскресенье на раздумье, а с понедельника «пусть не обижаются. Власть должна быть властью». Так что с большой долей вероятности его контрнаступление продолжится.





Правда, при этом монолит власти продолжает понемножку крошиться. По соображениям совести уходят журналисты из государственных СМИ, увольняются офицеры из силовых структур.





Продолжают высказываться против политики дубинки, зверских расправ разного рода селебрити, в том числе ранее сугубо лояльные. Депутат Палаты представителей Валерий Воронецкий призвал власти дать правовую оценку фактам насилия против граждан, наказать виновных.





И мы ведь еще не знаем, что творится в головах массы чиновников, силовиков. Возможно, среди них не так уж мало тех, кто не в восторге от перспектив войны режима против значительной части собственного народа, но боится заикнуться.





Если недовольный народ проявит упорство, то брожение в мозгах властных элит наверняка усилится. И выстроенный Лукашенко режим, который уже в глубоком кризисе, может через какое-то время дать серьезную трещину. Особенно с учетом международного давления и неизбежного ухудшения экономической ситуации. Добиться, чтобы экономика росла, при помощи автомата в руках вряд ли получится.



