Магия чисел: сразу 10 (!) избирательных участков одного района Минска нарисовали Лукашенко победу с числом "зверя Апокалипсиса"
Оказывается, сразу десять (десять!) избирательных участков Октябрьского района Минска как под копирку нарисовали одинаковые результаты голосования на выборах.
Участки-близнецы выдали один и тот же процент испорченных бюллетеней (6,1%, что аномально много — обычно этот показатель составляет около 1%).
При этом на каждом из десяти участков аналогичными оказались и цифры по досрочному голосованию (в районе 52%), и поддержка Светланы Тихановской (порядка 14,7%).
А главное, как отмечает kyky_org, все десять участков подарили Лукашенко три шестерочки — 66,6%.
Напомним, число 666 - особое число, упоминаемое в Библии, под которым скрыто имя зверя Апокалипсиса — персонажа последней книги Нового Завета (Откровение Иоанна Богослова, или Апокалипсис), значение имени ставленника Сатаны.
"Белорусский партизан"
13:09 24/08/2020
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