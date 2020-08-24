



Участки-близнецы выдали один и тот же процент испорченных бюллетеней (6,1%, что аномально много — обычно этот показатель составляет около 1%).





При этом на каждом из десяти участков аналогичными оказались и цифры по досрочному голосованию (в районе 52%), и поддержка Светланы Тихановской (порядка 14,7%).





А главное, как отмечает kyky_org , все десять участков подарили Лукашенко три шестерочки — 66,6%.









Напомним, число 666 - особое число, упоминаемое в Библии, под которым скрыто имя зверя Апокалипсиса — персонажа последней книги Нового Завета (Откровение Иоанна Богослова, или Апокалипсис), значение имени ставленника Сатаны.