В то же время, представитель Кремля заявил, что со стороны протестующих не было провокаций.





«Мы можем констатировать, что не было никаких провокаций со стороны митингующих. Силы правопорядка весьма корректно выполняют свои обязанности», — сказал журналистам 24 августа пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.





«Слава Богу, различные митинги проходят без того, чтобы приводить их к беспорядкам. Соответственно, это не вынуждает правоохранителей применять жесткие меры. Надеемся, что и в будущем удастся избежать и предотвратить при необходимости какие-либо провокации в этой связи», — сказал пресс-секретарь президента РФ.





Дмитрий Песков также назвал внутренним делом Беларуси случаи применения насилия местными силовиками по отношению к протестующим





«Это внутреннее дело Беларуси и руководства Беларуси. Мы не будем в это вмешиваться», — заявил пресс-секретарь Кремля.







