+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис

«Странная постановка» — В МИД Франции оценили видео Лукашенко с автоматом

Госсекретарь по делам Европы при МИД Франции Клеман Бон сообщил в эфире общественного телевидения заявил, что видео видео, где действующий президент Беларуси с автоматом ходит по Минску.



«Мы видели эту странную и пугающую постановку со стороны Лукашенко, который угрожал своему народу», — заявил Бон в эфире телеканала «Франс-2».

Политик напомнил, что «в последние дни европейскими странами были введены санкции, которые нацелены не на народ Беларуси, а на лидеров».

«Мы продолжим давление на Минск, чтобы обеспечить переход к демократии как можно скорее», — пообещал Клеман Бон.
Телеграф
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Александр Волчанин
Чернобыльцы поддержали мэра г.Жодино.
Игорь Драко
Санкции ЕС в отношении Макея? Было бы чудесно!
Людмила Мирзаянова
ХРЕНИН, ПРЕКРАТИТЕ ИГРУ В СОЛДАТИКИ!
Юрась Навіцкі
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ПЫТОК, часть ІІ
Александр Бухвостов
Вернуть профсоюзы рабочим!
Владимир Подгол
Властелин фейков и его жертвы
Ольга Кравчук
Коля, передай папе


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]