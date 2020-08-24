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МИД Беларуси посоветовал Зеленскому заниматься вопросами внутри страны, а не раздавать советы соседям

В МИД Беларуси сообщили, что наша страна нуждается в поддержке и понимании, а не «заезженных советах». Об этом заявил официальный представитель МИД Беларуси Анатолий Глаз.

— Знаете, Украина — братская для нас страна, и украинский народ — братский для белорусов. Поэтому, конечно, в этот откровенно непростой для нашей страны момент хотелось бы ощутить какую-то поддержку или хотя бы понимание, а не слушать уже заезженные со всех сторон советы. Сейчас точно мы нуждаемся не в них, — заявил официальный представитель МИД Беларуси.

— Хотя, если посмотреть новейшую историю Украины, то, конечно, опыта в некоторых вопросах им не занимать. Вот только результат этих политических экспериментов уж точно не убеждает украинцев, да и не только их, в их правильности и полезности.
Более того, по нашему мнению, у украинского руководства еще много лет будет много вопросов поважнее, которыми нужно каждодневно заниматься внутри своей страны, нежели раздавать советы соседям, — подчеркнул Анатолий Глаз.

Напомним, президент Украины в интервью телеканалу Euronews заявил, что президенту Беларуси Александру Лукашенко нужно провести в стране новые выборы, чтобы успокоить народ и рассеять сомнения в результатах.
TUT.by
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