Неофициально: Бакиев с семьей покинули Беларусь













При этом в каком направлении он скрылся пока также не известно. Впрочем, можно предположить, что он последовал примеру своего сына Максима Бакиева, который еще в 2010 году обосновался в Лондоне, и бывшего премьер-министра Данияра Усенова, который, как говорят, уже находится в столице Великобритании, сообщает vb.kg





Насколько информация об отъезде соответствует действительности, будет понятно в скором времени, но киргизскую сторону больше волнует вопрос, где находятся активы Бакиевых, которые они ранее вывели из Кыргызстана.





Есть мнение, что если бегство бывшего президента КР подтвердится, то весь его бизнес в Беларуси должен перейти в пользу Кыргызстана, так как были использованы те самые активы.





К примеру, ЗАО "Белорусская национальная биотехнологическая корпорация" (БНБК), которое ведет строительство агропромышленного комплекса. При этом белорусские СМИ сами же указывают, что среди акционеров корпорации числятся экс-президент Кыргызстана Курманбек Бакиев и его сыновья Марат и Максим. В подтверждение к этому не стоит забывать, что гендиректором корпорации стал не кто иной как Даниил Урицкий, он же бывший премьер Данияр Усенов, которого в день выборов навестил сам Лукашенко.







