На проходной МТЗ задержали членов Координационного совета Ольгу Ковалькову и Сергея Дылевского
На проходной МТЗ ОМОН задержал членов Координационного совета Ольгу Ковалькову и Сергея Дилевского. Сейчас они в автозаке
На проходной МТЗ силовиками задержаны члены Координационного совета Ольга Ковалькова и Сергей Дылевский. Их поместили в автозак.
Их обвинили в "организации несанкционированного массового мероприятия".
Сегодня на 13 часов запланирована пресс-кнференция Координационного совета.
11:22 24/08/2020
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