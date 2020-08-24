Связаны кровью: Лукашенко попал в зависимость от силовиков

По итогам двух недель после выборов известно о гибели как минимум четырех человек после силового подавления протестов 9-12 августа. Около 50 человек, по данным правозащитников, до сих пор числятся пропавшими без вести. Сотни покалеченных людей лежат в больницах, тысячи были жестоко избиты во время и после задержания - люди рассказывают о жутких пытках, которые им пришлось пережить.





Но власти страны ведут себя как ни в чем не бывало. Лукашенко даже смеет иронизировать по поводу «синяков» и «постановочных кадров». Руководители силовых ведомств с невозмутимым видом оправдывают любые действия своих подчиненных.





Неужели в нашем государстве уже ничего не будет сдерживать силовиков от произвола в случае сохранения существующего режима? Об этом « Ежедневник » поговорил с политическим обозревателем Игорем Ильяшом.





По его словам, насилие и запугивание является сутью полицейского государства, коим является Беларусь при Александре Лукашенко. За последние недели это государство превратилось в нечто наподобие военной хунты – южноамериканского режима, где власть принадлежала силовому ведомству и его произвол не был ничем ограничен.





Жестокость силовиков – это не просто попустительство со стороны властей, это категорическое их требование.





«Лукашенко, я думаю, подбирал кадры в руководство силовых структур именно из расчета, что они будут готовы применять неограниченное насилие», - полагает эксперт.





Он напомнил о заявлении главы МВД Юрия Караева накануне президентских выборов, когда тот предупредил, что сотрудникам органов внутренних дел предстоят серьезные физические и психологические нагрузки, и они могут рассчитывать на полную защиту государства.





«Тогда было непонятно, о чем это говорится. Теперь очевидно, что им был дан карт-бланш на любой вид насилия», - объяснил аналитик.





Почему награждают, а не наказывают?

Юрий Караев заявил, что не хочет сейчас рассматривать случаи превышения полномочий своими подчиненными, чтобы «не деморализовывать милицию». Ни о каком трибунале не пойдет речь и в будущем, если власть удержится в своем кресле, считает Игорь Ильяш.





Сейчас главная задача – сохранение лояльности и безусловного подчинения в существующей иерархической структуре. Именно такую цель преследовал Лукашенко, когда под конец воскресных протестов явился ко Дворцу Независимости с автоматом.