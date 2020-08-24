ЕС: власти Беларуси должны немедленно вступить в диалог с народом





"Они демонстрируют решимость и мужество белорусского народа добиваться демократических перемен", - написал высокий представитель ЕС по иностранным делам в твиттере в воскресенье.





"Власти должны без промедления вступить в национальный диалог", - призвал Боррель.





В воскресенье в Минске прошла многотысячная акция протеста. Часть протестующих дошла до Дворца независимости. Протестующие остановились в нескольких десятках метрах от кордона, выставленного силовиками по всей ширине проспекта. Спустя час протестующие ушли от дворца.





В свою очередь, Лукашенко презрительно отозвался о протестующих. "Как крысы разбежались", - заявил Лукашенко в видео, которое опубликовало госагенство БелТА.





В видео он летит в вертолете над Минском и просит пилотов подлететь ближе к проспекту у Дворца независимости.









Затем у Лукашенко спрашивают: "Где они?", имея в виду протестующих. Он отвечает: "Убежали. Они узнали, что ответ будет жарким".





Ранее близкий к Лукшенко телеграм-канал "Пул первого" опубликовал видео, где Лукашенко выходит из вертолета, который приземлился на территории Дворца Независимости.





На видео на Лукашенко бронежилет черного цвета, одет он также во все черное. В руках он держит оружие, похожее на автомат, но без рожка с патронами.





На втором видео с территории Дворца независимости видно, как Лукашенко идет к резиденции с автоматом, и спрашивает у кого-то из присутствующих: "Там никого не осталось, да?".