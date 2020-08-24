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Недоговороспособный как диагноз? ОБСЕ повторяет Лукашенко предложение посредничества

После президентских выборов, состоявшихся 9 августа, в Беларуси продолжаются акции протеста и забастовки.


В первые дни, по данным МВД, были задержаны почти 7000 человек, уже погибли как минимум четыре человека - это официально. Хотя есть большое подозрение, что гораздо больше.

Сразу после выборов в стране был фактически заблокирован интернет, силовики при разгоне демонстраций проявляли беспрецедентную жестокость. К протестующим, которые требуют проведения новых, честных, выборов и освобождения политзаключенных, присоединились рабочие предприятий, объявившие забастовку. DW следит за событиями.

В частности, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) вновь предложила властям Беларуси посредничество в разрешении внутриполитического кризиса. 

В письме к Александру Лукашенко действующий глава организации, премьер Албании Эди Рама и его преемница, глава МИД Швеции Анн Линде, заявляя, что ОБСЕ "пристально и с обеспокоенностью" следит за происходящим в Беларуси, указывают, что готовы приехать в страну, чтобы выслушать мнения о сложившейся в ней ситуации и обсудить насущные вызовы. 

Первый раз о предложении посредничества Рама и Линде говорили 17 августа, до сих пор оно не было принято.
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