23 августа в эфире телеканала ОНТ генеральный прокурор Беларуси Александр Конюк заявил, что то, что сейчас происходит в нашей стране: эти сборы на центральных улицах, эти бесконечные клаксоны - это вовсе не стихийные собрания неких возмущенных людей, которым что-то не нравится. Хотя и такие есть.





«Это хорошо продуманные, спланированные акции. И каждая из них имеет четкую цель. - отмечает Конюк. - И если кому-то из вас кажется, что, постояв вдоль проспекта, посигналив красивым девушкам в белом, вы выразили свою гражданскую позицию, это как минимум наивно».









Также он отметил, что на протестах наблюдаются «откровенные манипуляции». Нарушается порядок проведения массовых мероприятий, установленный международным и национальным законодательством. Об этом забывают или сознательно умалчивают их организаторы.





Генпрокурором было подчеркнуто, что, согласно пакту ООН о гражданских и политических правах, реализация права на мирные собрания налагает особые обязанности и особую ответственность.











































































