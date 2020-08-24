Лукашенко: "Спасибо, ребята, вы красавцы. Мы с ними разберёмся"
Лукашенко пообещал силовикам "разобраться" с протестами
Александр Лукашенко поблагодарил сотрудников силовых структур, охранявших дворец Независимости, и пообещал "разобраться" с протестующими.
"Спасибо, ребята, вы красавцы. Мы с ними разберёмся", - сказал Лукашенко. Видео общения распространено близким к пресс-службе президента Telegram-каналом "Пул первого".
фото радио Свобода
Сотрудники правоохранительных органов встретили президента аплодисментами, пишет interfax.by
08:08 24/08/2020
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