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Лукашенко: "Спасибо, ребята, вы красавцы. Мы с ними разберёмся"

Лукашенко пообещал силовикам "разобраться" с протестами

Александр Лукашенко поблагодарил сотрудников силовых структур, охранявших дворец Независимости, и пообещал "разобраться" с протестующими.

"Спасибо, ребята, вы красавцы. Мы с ними разберёмся", - сказал Лукашенко. Видео общения распространено близким к пресс-службе президента Telegram-каналом "Пул первого".

фото радио Свобода

Сотрудники правоохранительных органов встретили президента аплодисментами, пишет interfax.by
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