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Лавров заявил, что белорусы могут решить свои проблемы самостоятельно

Сергей Лавров заявил, что Беларусь может самостоятельно определить свою судьбу. «Наш подход очень простой: это внутреннее дело Белоруссии.

 Белорусы сами вполне в состоянии, будучи мудрым народом, справиться с этой ситуацией. 
Главное — чтобы не было провоцирования беспорядков извне», — приводит его словам ТАСС. 
Он также отметил, что Россия «очень хочет быть полезной» союзному государству. И не будет возражать против любых решений, «которые примет белорусское руководство в отношении диалога со своим населением». Однако, говоря о посредничестве западных стран, он заявил, что, по его мнению, у этого есть негативный опыт на Украине: «Западное посредничество обернулось полной недоговороспособностью наших соответствующих партнеров», — заявил он. Он также считает, что обстановка в Беларуси нормализуется, но есть некие лица, которые хотели бы повторения в стране «украинского сценария» с кровопролитием. Он также призвал белорусскую оппозицию рассмотреть предложение Лукашенко провести конституционную реформу: «Нам кажется, это тот самый путь, который весьма перспективен», пишет sobesednik.ru
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