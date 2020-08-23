Навальный находится в Берлине как гость Меркель - СМИ





Такой статус дает возможность защитить политика, утверждает аналитик немецкого общественно-правового телеканала ZDF Тео Коль, передает корреспондент Укринформа





Коль со ссылкой на Министерство внутренних дел ФРГ отмечает, что это не является каким-то «политическим сигналом, но бюрократическим трюком, чтобы российский политик получил лучшую защиту».





Вблизи клиники дежурят правоохранители. Это свидетельствует о том, что риск для Навального оценивается как достаточно высокий, отмечает издание. Также журналист допускает, что предоставление Навальному полицейской защиты может рассматриваться как «сильное заявление» и «послание» Москве.





Федеральное правительство воздерживается от официальных комментариев относительно возможного отравления Навального и его вероятных причин. Там только желают Навальному выздоровления и говорят о необходимости тщательного расследования. В частности, о важности ответа «на вопрос о резком ухудшении здоровья» Навального заявил и федеральный президент Франк-Вальтер Штайнмайер. Он призвал всех, кто может прояснить ситуацию, сделать это.





Меркель лично не вела переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным об отправке Навального из Омска в Берлин, но посредническую роль в этом, по данным СМИ, мог сыграть президент Финляндии Саули Ниинисте, который сначала обсудил ситуацию с Меркель, а затем звонил Путину.





Как сообщалось, 22 августа частный самолет инициативы Cinema for Peace доставил Навального из Томска в Берлин. Врачи взяли у 44-летнего политика анализы, результаты обещают обнародовать ориентировочно в понедельник после обсуждения с близкими Навального.





Немецкая полиция взяла под круглосуточную охрану госпиталь Charite в Берлине, где находится Навальный. У клиники дежурят несколько автобусов полиции, а также около 10 правоохранителей, которые движутся по периметру группами по 2-5 человек.





20 августа Навального госпитализировали в Омскую клинику после экстренной посадки самолета, на котором он возвращался в Москву из Томска. Предварительно одной из версий было отравление неопознанным токсином. Впоследствии российские врачи отбросили версию об отравлении и начали заявлять о "нарушении обмена веществ".