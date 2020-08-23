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В Литве проходит акция солидарности с белорусами - "Путь Свободы"

Около 50 тысяч литовцев встали в живую цепь от Кафедральной площади в Вильнюсе до границы с Беларусью.

Прямую трансляцию можно посмотреть здесь: 


Живую цепь в 37 километров готовят в Литве в поддержку протестующей Беларуси. Акция начнется в 19.00 23 августа, в день годовщины Балтийского пути 1989 года, когда 2 миллиона человек встали на 600 км, чтобы добиться независимости Литвы, Латвии и Эстонии.

«Это призыв нашим братьям и сёстрам в Беларуси к действию. Мы называем это Путём свободы! Путём к свободе!" — пишут в сообщениях организаторы.
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