Сегодня в Минске проходит Марш Свободной Беларуси. На площади Независимости уже собралось не меньше 200 тысяч человек, и люди продолжают походить.

В 15:30 демонстранты попытались устроить минуту молчания в честь погибших на протестах от силовиков, но в это время милиция в громкоговоритель начала призывать митингующих разойтись. В ответ раздались люди начали скандировать «Уходи!».