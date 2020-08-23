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На площади Независимости уже не меньше 200 тысяч человек: Люди продолжают подходить

Сегодня в Минске проходит Марш Свободной Беларуси. На площади Независимости уже собралось не меньше 200 тысяч человек, и люди продолжают походить.
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В 15:30 демонстранты попытались устроить минуту молчания в честь погибших на протестах от силовиков, но в это время милиция в громкоговоритель начала призывать митингующих разойтись. В ответ раздались люди начали скандировать «Уходи!».
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